دلتا أيرلاينز تعلن حصول 35 ألف عامل على إجازة بسبب كورونا

أعلنت شركة الطيران الأمريكية دلتا أيرلاينز حصول حوالي 35 ألف عامل أجازة اختيارية بدون أجر وانها تشجع المزيد من العمال على تقديم طلبات للحصول على الأجازة في ظل حالة الشلل التي اصابت قطاع الطيران في العالم بسبب إجراءات محاصرة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد—19).

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة وجهها الرئيس التنفيذي للشركة إيد باستيان إلى العمال القول إن اختيار العمال الحصول على أجازة بدون راتب هو "الخطوة الأكثر تأثيرا" التي تتخذها الشركة لتقليل نفقات التشغيل في الظروف الراهنة.

وأضاف باستيان أن شركة الطيران حسنت المزايا التي سيستفيد منها العمال الذين يحصلون على اجازة بدون مرتب، مع زيادة مدد الغياب المسموح بها إلى 12 شهرا لتشجيع المزيد من العمال على طلب الاجازة.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديون دلتا أيرلاينز من بي.بي.بي سالب إلى بي.بي موجب أي أقل من درجةالتصنيف المطلوب للاستثمار في هذه الديون. ومع ذلك أشارت فيتش إلى أن دلتا تتمتع بمرونة مالية أعلى من بعض شركات الطيران الأخرى.

في الوقت نفسه وسعت شركة دلتا أيرلاينز نطاق برنامج التذاكر المجانية للمتطوعين في الأطقم الطبية ليشمل السفر إلى نيويورك في إطار دعم جهود التصدي لجائحة كورونا.

وكانت دلتا أيرلاينز قد أعلنت تقديم رحلات مجانية للأطقم الطبية المسافرين إلى ولايات جورجيا ولويزيانا وميشجان. ووفقا لهذا البرنامج يمكن لاي متطوع في الأطقم الطبية الحصول على تذاكر سفر ذهاب وعودة للولايات الأربع التي سيتعاون فيها مع مؤسسات الحكومة حيث يتم نشر أفراد الأطقم الطبية فى مستشفيات في المنطقة .

وقالت دلتا أيرلاينز إنها تعتزم توسيع نطاق برنامج التذاكر المجانية كلما لزم الأمر.