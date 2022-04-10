رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تبعات جريمة بيت لحم

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تبعاتها.

وقال اشتية، إن «جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن».

وأضاف أن «إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، استشهاد المواطنة الفلسطينية، التي أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأوضحت الصحة أن المواطنة وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.

وأصيبت المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين، في العقد الرابع من عمرها برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراسل تلفزيون «فلسطين» في بيت لحم الصحفي هاني فنون، أثناء توثيقه إطلاق الرصاص على مواطنة في قرية حوسان غرب بيت لحم.

واحتجزت قوات الاحتلال الصحفي هاني، في منطقة المطينة على الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية، بعد تغطيته المباشرة لجريمة الاحتلال بحق المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين، التي أعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، ويخضع للتحقيق في هذه الأثناء.