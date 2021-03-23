طوارئ أمنية لمنع تجمعات المواطنين فى عيد الفطر

منع التجمعات أمام المساجد الكبرى بعد الصلاة.. وأكثر من 200 ألف شرطى للتأمين



أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطتها لمنع تجمعات المواطنين فى عيد الفطر المبارك، تطبيقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات والراحات.

ويشارك فى عملية تأمين دور العبادة والشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت العامة والحيوية أكثر من 200 ألف شرطى، وتشمل عملية التأمين عدم السماح بأى تجمعات أمام المساجد الكبرى والتى سمحت وزارة الأوقاف بإقامة صلاة العيد فيها.

كما تشمل تكثيف الحملات على قاعات الأفراح والنوادى الاجتماعية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بالتنسيق مع المحليات ورجال المرور فى الشوارع والميادين أيضا، ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مساعديه بتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بشوارع والميادين.

على الجانب الآخر، شدد الوزير على استمرار قطاعى الأمن الوطنى والعام للتصدى للعناصر الإجرامية وفحص الشقق المفروشة، وشن حملات داخل المدن وعلى الطرق السريعة لضبط جميع المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأضاف المصدر الأمنى، أنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية أمن وربطها بغرفة عمليات وزارة الداخلية للمتابعة اللحظية، بالإضافة إلى نشر أكمنة ثابتة ومتحركة تجوب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية، كما تتضمن الخطة تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين.

يأتى ذلك فضلا عن تعزيز نشر قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، كما تكثف شرطة المسطحات لتواجدها بنطاق كورنيش النيل والبحرين الأبيض والمتوسط لمنع التكدسات والتجمعات وتجنب تفشى فيروس كورونا؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.