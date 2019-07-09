إصابة مواطن وزوجته إثر حادث مروري بالغربية

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تعرض مواطن وزوجته للإصابة بجروح وكدمات وكسور، بعدما صدمتهما سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق الزراعى السريع أمام مستشفى حميات كفر الزيات بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية.

تلقى العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفر الزيات ، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام مستشفى حميات كفر الزيات، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل خلال سيرها بالطريق المذكور، بمواطن وزوجته أثناء عبورهما الطريق وإصابتهما.

وتم نقل الزوجين المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لإسعافهما، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.