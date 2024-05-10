وصف الدكتور صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، الوضع الصحي ‏والإنساني في المدينة بـ «الكارثي بكل ما تعنيه الكلمة»، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى ‏العالم أجمع بتجاوز جميع القوانين الدولية والشرائع السماوية وأخلاقيات الحروب، باقتحام رفح ‏التي تؤوي مليون ونصف نازح‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الخميس، إلى أن المستشفى الحكومي الوحيد في رفح قد خرج عن الخدمة بالكامل، ‏منوها أنه لا يتوفر أدنى مقومات الرعاية الأولية.‏

وأوضح أن المستشفى يفتقر إلى أسرة العناية المركزة، كما أن هناك خدمات خرجت بالكامل عن ‏الخدمة، متابعا: «المستشفيات تعج بالمرضى، والقوافل الطبية خرجت من المستشفيات خوفا من ‏تكرار مجزرة مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء، واعتقال القوافل الطبية التي سقط منها أكثر من ‏‏500 شهيد، والتنكيل بالأسرى الأطباء».‏

وانتقد منظمة الصحة العالمية لتقصيرها في مساعدة سكان غزة، مشيرا إلى أن انهيار وزارة ‏الصحة الفلسطينية كان يجب أن يدفع منظمة الصحة العالمية إلى القيام بمسؤولياتها وتولي النظام ‏الصحي، وفقا للقانون.‏

وأضاف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لم تقم بواجباتها، ‏وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، قائلا: «ليست وزارة الصحة وحدها التي خرجت إنما ‏خرجت معها ضمائر الشعوب الميتة، الجميع يتفرج على غزة وحجم الكارثة كبير، وإسرائيل ‏تمارس سياسة الإبادة الجماعية، والقصف متواصل على مدار الساعة شرقا وغربا بقذائف ‏عشوائية تطال المدنيين العزل».‏