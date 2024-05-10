وصف الدكتور صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، الوضع الصحي والإنساني في المدينة بـ «الكارثي بكل ما تعنيه الكلمة»، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى العالم أجمع بتجاوز جميع القوانين الدولية والشرائع السماوية وأخلاقيات الحروب، باقتحام رفح التي تؤوي مليون ونصف نازح.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى أن المستشفى الحكومي الوحيد في رفح قد خرج عن الخدمة بالكامل، منوها أنه لا يتوفر أدنى مقومات الرعاية الأولية.
وأوضح أن المستشفى يفتقر إلى أسرة العناية المركزة، كما أن هناك خدمات خرجت بالكامل عن الخدمة، متابعا: «المستشفيات تعج بالمرضى، والقوافل الطبية خرجت من المستشفيات خوفا من تكرار مجزرة مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء، واعتقال القوافل الطبية التي سقط منها أكثر من 500 شهيد، والتنكيل بالأسرى الأطباء».
وانتقد منظمة الصحة العالمية لتقصيرها في مساعدة سكان غزة، مشيرا إلى أن انهيار وزارة الصحة الفلسطينية كان يجب أن يدفع منظمة الصحة العالمية إلى القيام بمسؤولياتها وتولي النظام الصحي، وفقا للقانون.
وأضاف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لم تقم بواجباتها، وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، قائلا: «ليست وزارة الصحة وحدها التي خرجت إنما خرجت معها ضمائر الشعوب الميتة، الجميع يتفرج على غزة وحجم الكارثة كبير، وإسرائيل تمارس سياسة الإبادة الجماعية، والقصف متواصل على مدار الساعة شرقا وغربا بقذائف عشوائية تطال المدنيين العزل».