سجل سهم مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية العملاقة أكبر انخفاض له خلال شهرين، حيث حذر محللون من أن قواعد رأس المال الجديدة التي فرضتها سويسرا على البنوك قد تُعيق قدرة البنك التنافسية وتقلص قدرته على دفع أرباح المستثمرين.

وانخفض سهم البنك في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 4ر7% ليفقد بذلك مكاسب يوم الجمعة، عندما قوبل نشر قواعد رأس المال بارتياح أولي لانتهاء أشهر من عدم اليقين التي أحاطت بهذه القواعد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قال كيان أبو حسين، المحلل في بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان تشيس القول في مذكرة للعملاء "إن التأثير الإجمالي للمقترح (قواعد رسملة البنوك في سويسرا) هو الأسوأ عالميًا على حد علمنا".

وخفّض توقعاته لقيمة برنامج إعادة شراء أسهم يو.بي.إس جروب خلال العام المقبل من 6 مليارات إلى 5ر3 مليار دولار، في حين خفض توقعات قيمة برنامج إعادة الشراء للعام التالي من 8 مليارات إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن الحكومة السويسرية قدمت يوم الجمعة مقترحات تشريعية قد تُجبر بنك يو.بي.إس على إضافة ما يصل إلى 26 مليار دولار إلى احتياطيه الرأسمالي. وانتقد البنك المقترحات ووصفها بأنها "مبالغ فيها"، مؤكدًا أنه سيواصل جهوده في الضغط لتغيير مسودة مشروع القانون خلال عملية التشريع السويسرية المطولة قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.

وفي حين أكد البنك خططه لتوزيع الأرباح لهذا العام، قال إنه سيُحدّث "طموحاته المتعلقة بعائدات رأس المال لعام 2026" عند الإفصاح عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي.