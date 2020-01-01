الطيران المدني الكويتية: 1420 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 8 رحلات

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الجمعة، مغادرة 1420 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.



وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 695 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.



وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة طيران المصرية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر وشركة طيران المصرية.



وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، مغادرة 1015 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

س.ع