 تقارير.. عروض قطرية وسعودية لضم السومة بعد اقتراب رحيله عن أهلي جدة - بوابة الشروق
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تقارير.. عروض قطرية وسعودية لضم السومة بعد اقتراب رحيله عن أهلي جدة

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 6:49 م

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن وجود عروض من أندية سعودية وقطرية، للتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة بعد اقتراب رحيله عن الأهلي السعودي.

وكانت إدارة أهلي جدة قد أعلنت في وقت سابق، تعاقدها مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لذلك قررت رحيل السومة عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ووفقًا لقناة الكأس القطرية، فإن إدارة نادي العربي القطري ستتقدم بعرضا لضم السومة، خلال الساعات القادمة.

فيما قالت صحيفة «الميدان» السعودية، إن إدارة نادي الفتح السعودي تريد التعاقد مع السومة، لتدعيم صفوف خط هجوم الفريق، مشيرة أنها ستتقدم بالعرض خلال الساعات المقبلة.

 


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