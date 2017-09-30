سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن وجود عروض من أندية سعودية وقطرية، للتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة بعد اقتراب رحيله عن الأهلي السعودي.

وكانت إدارة أهلي جدة قد أعلنت في وقت سابق، تعاقدها مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لذلك قررت رحيل السومة عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ووفقًا لقناة الكأس القطرية، فإن إدارة نادي العربي القطري ستتقدم بعرضا لضم السومة، خلال الساعات القادمة.

فيما قالت صحيفة «الميدان» السعودية، إن إدارة نادي الفتح السعودي تريد التعاقد مع السومة، لتدعيم صفوف خط هجوم الفريق، مشيرة أنها ستتقدم بالعرض خلال الساعات المقبلة.