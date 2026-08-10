إندونيسيا تحذر من فيضانات مدية على سواحل بالي حتى 17 أغسطس

حذرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، السكان من احتمال حدوث فيضانات مدية على امتداد ست مناطق ساحلية في بالي خلال الفترة من 11 إلى 17 أغسطس، مع إمكانية أن تؤدي الظواهر المرتبطة بحركة القمر إلى ارتفاع منسوب مياه البحر إلى مستويات قياسية.

وقال كاهيو نوجروهو مدير المكتب الإقليمي للوكالة في دينباسار، اليوم الاثنين، إن المناطق الست هي جنوب جيمبرانا وجنوب تابانان وبادونج ودينباسار وجيانيار وجنوب كلونجكونج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأوضح أن "السبب يعود إلى وصول القمر إلى مرحلة الحضيض القمري"، مضيفا أن القمر بلغ أقرب نقطة له من الأرض اليوم الاثنين، على أن يعقب ذلك ظهور قمر جديد في 13 أغسطس؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر إلى مستوياته القصوى على طول أجزاء من سواحل بالي.

وأشار كاهيو، إلى أن توقيت وصول المد إلى أعلى مستوياته سيختلف من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى في المناطق المتأثرة.

وأضاف أن الفيضانات المدية قد تعطل عمليات تحميل وتفريغ البضائع في الموانئ، والمناطق الساحلية، ومزارع الملح، ومصايد الأسماك في المناطق الداخلية.