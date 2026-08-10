سيناتور أمريكي: ترامب خسر الحرب على إيران

- الديمقراطي كريس مورفي قال إن تكلفة إعادة فتح مضيق هرمز ترتفع يوما بعد يوم

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي، إن الرئيس دونالد ترامب "خسر الحرب" ضد إيران.

وانتقد مورفي، خلال مشاركته في برنامج على قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأحد، إدارة ترامب على خلفية الحرب التي بدأتها مع إسرائيل على إيران.

وادعى أن اتفاقا محتملا مطروحا مع إيران ينص على دفع 100 مليار دولار سنويا لطهران مقابل فتح مضيق هرمز.

وأضاف: "دونالد ترامب خسر هذه الحرب. أمريكا أمست في وضع أضعف، وإيران في وضع أقوى. وتكلفة إعادة فتح مضيق هرمز ترتفع يوما بعد يوم".

ورأى أن دفع هذا المبلغ سيشكل "انتصارا" لإيران، وأن ذلك سيتيح لها دعم قواتها العسكرية والقوى الموالية لها في المنطقة.

وأكد ضرورة إنهاء الهجمات على إيران، معتبرا أن الولايات المتحدة "خرجت أضعف" من هذه العملية.

وذكر أنه لن يدعم تمويل إعادة ملء مخزونات الذخيرة الأمريكية بهدف "تمكين الولايات المتحدة من مواصلة هجماتها" على إيران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشهد المنطقة موجات من مواجهات عسكرية وهدوء حذر ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانها الرئيس منذ فترة هو مضيق هرمز.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول خليجية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت مرارا بوقفه.