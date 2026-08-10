غلق جبل برومو أمام السياح إثر حريق غابات في جزيرة جاوة الإندونيسية

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قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، إن حريق غابات انتشر عبر المتنزه الوطني برومو - تينجر - سيميرو في جزيرة جاوة، وأتلف نحو 520 هكتارا من المراعي والغابات.

وأغلقت السلطات جبل برومو وهو بركان نشط وأحد أشهرعوامل الجذب السياحي في إندونيسيا، أمام الزوار حيث إن الطقس والجفاف والرياح العاتية تؤجج ألسنة اللهب.

وقال وزير الحراجة راجا جولي أنتوني، خلال زيارة تفقدية للمنطقة أمس الأحد، إن نحو 300 هكتار احترقت مساء السبت وحده.

وقال للتلفزيون المحلي: "الكثير من حشائش السافانا بالمتنزه احترقت بالفعل".

وسوف يجري غلق الجبل البركاني البالغ ارتفاعه 2300 متر والمناطق المحيطة حتى تعلن السلطات أن الأحوال آمنة بالمنطقة.

كما تهدف القيود إلى منع الزوار من عرقلة جهود إطفاء الحرائق.

ولايزال سبب الحريق غير واضح، ولم تستبعد السلطات النشاط البشري.

ومن جانبه، قال نائب حاكم جاوة الشرقية إيميل دارداك، إن المنطقة المتضررة لم تستخدم في الزراعة ما يعني أنه لا يوجد سبب أمام المزارعين لحرق الغطاء النباتي لتجهيز الأراضي.

وأرسلت الحكومة، مروحية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق بالمياه.

ويضم المتنزه الوطني جبل سيميرو وهو أعلى قمة جبلية في البلاد وأحد أكثر الجبال البركانية نشاطا.