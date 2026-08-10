وصل أكثر من 1200 متطوع في مجال الإغاثة إلى مقاطعة كوماموتو المنكوبة بالزلزال والواقعة في جنوب غرب اليابان، منذ أن بدأت البلديات استقبالهم الشهر الجاري.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، بأنه جرى إنشاء مراكز للمتطوعين في 11 بلدية بالمقاطعة، بناء على طلبات محلية تم تقديمها، وبدأت 10 من هذه البلديات بالفعل في إرسال المتطوعين بحلول يوم السبت الماضي، بعد أن تلقت هذه البلديات العشر طلبات تفوق عدد المتطوعين المطلوبين.

وسوف يشارك المتطوعون المسجلون، الذين بلغ عددهم الإجمالي حتى يوم الجمعة الماضي 1293 متطوعا، في أعمال مثل رفع الأنقاض، وتنظيف المنازل المتضررة من الزلزال.

كانت حكومة المقاطعة قد طلبت في البداية من الراغبين في العمل التطوعي، الامتناع عن دخول المناطق التي دمرها الزلزال - الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر (فيما يعد أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان)- في 28 يوليو الماضي، حتى تستعد البلديات لاستقبالهم.