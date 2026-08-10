محللون أمريكيون: واشنطن تستنفد خياراتها مع دخول حرب إيران شهرها السادس



أكد محللون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن إيران تدرك تماما تضاؤل خيارات واشنطن ونفاد صبرها مع استمرار الصراع، ويشعر قادة طهران بشكل متزايد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للخروج من الحرب.

وقال ديفيد سانجر، المحلل السياسي والأمني في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه "مع دخول الحرب شهرها السادس، يبحث ترامب عن أي سبيل لفتح مضيق هرمز، ليعلن انتصاره ويغادر".

وأضاف سانجر: "أعتقد أن الإيرانيين يدركون تماما أن الرئيس ترامب يريد الخروج من هذا الصراع. وأن ذخيرة الولايات المتحدة بدأت تنفد، وأن واشنطن تستنفد خياراتها، والأهم من ذلك، أنها بدأت تفقد صبرها".

وتابع: "لا تحظى الحرب بشعبية كبيرة، حتى بين الجمهوريين".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، في جلسات خاصة مع مستشاري ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران.

من جهته، قال العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، سيدريك لايتون، إن "عددا كبيرا من المسئولين في الإدارة الأمريكية يتبنون هذا الرأي، ويعتقدون أن الحرب على إيران يجب أن تنتهي".

وأضاف لايتون أن "مخزونات الذخائر اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية، بما في ذلك تناقص مخزونات صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي (ثاد)، لها تأثير كبير على قدرة واشنطن على تنفيذ العمليات العسكرية".

وأشار ترامب، أمس، إلى التركيز على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، قائلا إن واشنطن تُجري مفاوضات "هادئة" معها.

في المقابل، نفت طهران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 1.2% عقب هذه التطورات.