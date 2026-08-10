كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية صيفية رئيسية الأسبوع المقبل

أعلنت القوات المسلحة في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين البلدين الأسبوع المقبل، في إطار استعداداتها لاستعادة سول قيادة العمليات الحربية من واشنطن.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية، ستجرى خلال الفترة من 17 وحتى 27 أغسطس؛ بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية المشتركة، وهي مناورات تعتبر على نطاق واسع تدريبات على مواجهة كوريا الشمالية.

وأوضحت القوات المسلحة للبلدين في بيان مشترك، أن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" ستجرى من خلال محاكاة تهديدات واقعية، و"لتعزيز جاهزية الحليفين وقدراتهما من خلال عمليات مشتركة شاملة في جميع المجالات".

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورتين مشتركتين واسعتي النطاق، سنويا، هما "فريدوم شيلد" في الربيع، و"أولتشي فريدوم شيلد" في الصيف.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن المناورات المقبلة ستُتيح "فرصة لدعم الاستعدادات الجارية للانتقال المشروط لقيادة العمليات في زمن الحرب".