فيضانات وانهيارات أرضية تودي بحياة 15 شخصا على الأقل في الفلبين

لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا حتفهم؛ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين، بعد مرور أكثر من أسبوع على هطول أمطار غزيرة، حسبما قالت الشرطة اليوم الاثنين.

وقد أُصيب 13 شخصًا، وما زال هناك 6 أشخاص مفقودين في ظل استمرار هبوب عدة عواصف استوائية ورياح موسمية بجنوب غرب البلاد، مما أدى لهطول أمطار غزيرة في أنحاء البلاد.

وجرى تسجيل حالات الوفاة في أقاليم بينجوت وريزال وباتانجاس على جزيرة لوزون الرئيسية.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في انهيارات أرضية أو طينية، في حين تعرض شخصان للصعق الكهربائي، وغرق ثلاثة أشخاص، كما سقطت شجرة على شخص آخر.

وتضرر أكثر من 750 ألف شخص من ظروف الطقس السيئ في أنحاء البلاد، وفقًا لما قالته السلطات، إذ اضطر أكثر من 8000 شخص للجوء إلى مراكز إخلاء.

وأغلقت مدارس في عدة أماكن بسبب الفيضانات، في حين تعطلت خدمات العبارات في المناطق المتضررة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، هطول مزيد من الأمطار الغزيرة.