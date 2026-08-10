وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 456 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 456 مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكشف البيان، عن إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بريانسك وكورسك وكالوجا وتولا وبيلجورود وأوريول وفورونيج وروستوف وبينزا وأوليانوفسك وساراتوف وأورينبورج وسامارا ومقاطعة موسكو وإقليم كراسنودار وجمهوريتي تتارستان والقرم".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.