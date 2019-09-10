سيمفونية «ضربات القدر» لبيتهوفن في حفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية

يقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية، السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، المعروفة بسيمفونية (ضربات القدر) بالإضافة إلى تقديم كورال فانتازي للبيانو والكورال والأوركسترا، يوم السبت (21 سبتمبر الجاري).

وذكر بيان صادر عن المكتبة اليوم الثلاثاء، أن تقديم السيمفونية يأتي في أولى حفلات برنامج مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية للموسم الفني 2019 -2020 الذي ينظمه لأول مرة على مسارح المكتبة.

ويُشارك بالحفل عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسي، إلى جانب أوركسترا المكتبة، وأوركسترا الشباب، والكورال السيمفوني لمكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي للأوركسترا بداية من هذا الموسم.

ويقدم الأوركسترا عددًا من الحفلات خلال هذا الموسم؛ تتنوع بين الموسيقي الكلاسيكية المصرية، والعالمية، مع الاهتمام بتقديم حفلات وورش عمل خاصة بالأطفال والشباب.