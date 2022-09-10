المشدد 15 عامًا لمدرس هتك عرض طالبة عقب درس خصوصي بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة،بالسجن المشدد 15 عامًا لمدرس رياضيات بتهمة هتك عرض طفلة خلال وجودها لدية للحصول على درس خصوصي بإحدى قرى مركز طلخا محافظة الدقهلية بالقوة والتهديد كونه ممن له سلطة عليها.



صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل في القضية رقم 5927 لسنةً2022 جنايات مركز طلخا والمقيدة برقم 1132 لسنة2022 كلي جنوب المنصورة.



كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام لنيابة بجنوب المنصورة الكلية ، قد أحال "محمود.ع.ح.ع"، 46 عامًا، مدرس رياضيات، لأنه في غضون شهر مايو الماضي عرض الطفلة "ف.ي"، بالقوة والتهديد كونه ممن له سلطة عليها، وعرض الطفلة المجني عليها للخطر.



كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من الأهالي بقرية كتامة بوجود مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة هم كل من: ي.م، وابنته "ف"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات كتامة، وطرف ثان "محمود .ع"، مدرس رياضيات بمعهد أزهري ومقيم مركز طلخا.



بسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المُعلم بالتعدي على ابنته جنسيا وهتك عرضها عقب انتهائها من الدروس، وأنه أثناء توجهه لاصطحاب نجلته من الدرس لشعوره بتأخرها في العودة للمنزل وجد مقر الدرس مغلق وطرق على المكان حتى فتح الطرف الثاني ووجد ابنته وحدها بصحبته.



وحدثت المشاجرة لإدلاء ابنته له بأن المدرس المذكور تحايل عليها وأوهمها بحبه لها وتكررت بسبب ذلك تلك اللقاءات الجنسية بينهما إلى أن فض غشاء بكارتها.



وبسؤال المتهم في محضر الشرطة أقر بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما منذ حوالي شهر تقريبا، عقب انتهائهما من الدروس وانصراف باقي الطالبات من الدرس وقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها.