ترامب يرد بشكل غامض على اختراق مسيرات روسية للمجال الجوي لبولندا

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ردا أوليا غامضا على اختراق مسيرات روسية للمجال الجوي البولندي، وهو عمل استفزازي من جانب موسكو وضع حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا في حالة قلق شديد.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي ظهر اليوم الأربعاء "ما الذي دفع روسيا لانتهاك المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟ ها نحن ذا". وذلك بعد مضي نحو نصف يوم من إعلان بولندا أن العديد من الطائرات الروسية المسيرة دخلت أراضيها على مدار ساعات عديدة وتم إسقاطها بمساعدة حلفاء حلف الناتو.

ولم يرد مسؤولو البيت الأبيض على الفور على استفسارات حول تعليقات ترامب الغامضة بشأن الاختراق. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها التحالف عبر المحيط الأطلسي تهديدا محتملا في مجاله الجوي

لكن تعليق ترامب جاء مناقضا بشكل حاد للإدانة القوية التي أصدرها العديد من القادة الأوروبيين وكان أقل قوة من تعليق سفيره لدى حلف الناتو ماثيو وايتكر.

وكتب وايتاكر على موقع "اكس" "نقف إلى جانب حلفائنا في حلف الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي وسوف ندافع عن كل بوصة من أراضي حلف الناتو".