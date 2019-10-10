الادعاء الألماني: الجاني المحتمل في هجوم هاله كان بحوزته أربعة أسلحة نارية

أعلن المدعي العام في ألمانيا بيتر فرانك أن الجاني المحتمل لهجوم هاله كان يحمل معه أربعة أسلحة نارية عند تنفيذه للجريمة.

وأضاف فرانك مساء اليوم الخميس في كارلسروه أن سلاحا أوتوماتيكيا على الأقل كان في حوزته، كما كان يحمل في سيارته أيضا العديد من العبوات الناسفة عندما توجه إلى الكنيس اليهودي.

وقال فرانك: "إن الجاني المحتمل أراد أن يدخل إلى المعبد ويقتل عددا كبيرا ما أمكن من أتباع الديانة اليهودية"، حيث كان في داخل الكنيس 51 شخصا يحتفلون في هذه اللحظة بأكبر عيد في اليهودية هو يوم كيبور "عيد الغفران" اليهودي.

كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد قال ان الهجوم معاد للسامية ،ومن من المرجح أن يكون له دوافع يمينية متطرفة.