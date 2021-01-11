 إصابة 6 عمال فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية جنوب طولكرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 عمال فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية جنوب طولكرم

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 10:11 ص

أصيب ستة عمال فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص قوات إسرائيلية قرب جدار الفصل غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم بالضفة الغربية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب العمال قرب البوابة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص الحي، وجميعهم في العشرينات من العمر".

 

وذكر مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي أن الإصابات التي وصلتهم، تركزت في الأقدام، من بينها إصابتان بحاجة إلى مراقبة طبية، بسبب كسور في عظام الساق.

 

ووفق الوكالة: "تتعمد قوات الاحتلال استهداف العمال قرب هذه البوابة، حيث أصيب عدد منهم خلال العام المنصرم، أثناء محاولتهم العبور للوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948".

 


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