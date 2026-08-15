ترامب: استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قريبا بأخرى مشابهة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ستُستبدل قريبا بأخرى "مشابهة جدا"، بعد تقارير إعلامية عن ظروف معيشية صعبة يواجهها طاقمها.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين في واشنطن، الجمعة، إن الحاملة ستُستبدل قريبا.

وردا على سؤال بشأن تقارير عن الظروف المعيشية الصعبة على متن الحاملة ومخاوف عائلات أفراد الطاقم، قال ترامب: "لا، إنهم ليسوا قلقين".

كما نفى أن تكون مدة مهمة الحاملة قد طالت أكثر من اللازم، وقال إنها لم تكن طويلة بما يكفي.

وأضاف أن البحرية الأمريكية ستستبدل الحاملة في وقت قريب بأخرى "مشابهة جدا".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لتحل محل "يو إس إس أبراهام لينكولن".

وبحسب المسئولين، يجري الجيش الأمريكي الاستعدادات النهائية لإرسال "يو إس إس جورج واشنطن" لتحل محل "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي انتشرت في الشرق الأوسط لأكثر من 250 يومًا.

وذكرت الصحيفة أن "يو إس إس جورج واشنطن" ستُرسل إلى الشرق الأوسط ضمن عملية تناوب مُخطط لها مسبقًا، بينما ستخضع "يو إس إس أبراهام لينكولن" للصيانة اللازمة.

وأثارت خطة تناوب حاملات الطائرات التي كانت مقررة قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن أبراهام لينكولن.

وقبل أيام، أعرب أفراد من عائلات بعض العسكريين العاملين في البحرية الأمريكية عن استيائهم من ظروف المعيشة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في الشرق الأوسط.

وقال ذوو العسكريين، في حديث لقناة "إم إس ناو"، السبت، إن أقاربهم الموجودين على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تشارك في هجمات ضد إيران في مضيق هرمز، يشعرون بالقلق إزاء صعوبة الظروف المعيشية على متن السفينة وطول فترة المهمة.

وتأتي شكاوى ذوي العسكريين بشأن المعنويات والأمن وظروف المعيشة على متن السفينة في الشهر التاسع من مهمة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وبعد نحو 5 أشهر من الهجمات المتبادلة مع إيران.