مقر فعاليات في فلوريدا يسحب استضافته لتجمع انتخابي تشارك فيه رشيدة طليب

تراجعت إدارة أحد الأماكن في جنوب فلوريدا عن استضافة تجمع للنائبة الديمقراطية الأمريكية رشيدة طليب، وهي من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، بعد شكاوى من نائب ديمقراطي في الولاية، في أحدث حلقة من ‌الخلاف داخل الحزب بشأن موقفه من إسرائيل.

وكان من المقرر أن تشارك طليب، وهي أول أمريكية من أصل فلسطيني تنتخب لعضوية الكونجرس، أمس الجمعة في تجمع لدعم ثلاثة مرشحين في الانتخابات التمهيدية المقبلة للحزب الديمقراطي في فلوريدا، بحسب وكالة رويترز.



لكن إدارة ذا فينيو فورت لودرديل الذي كان مقررا أن يستضيف الفعالية ألغتها فجأة ⁠بعد أن نشر مايكل جوتليب، عضو مجلس نواب ولاية فلوريدا ورئيس التجمع اليهودي التشريعي في الولاية، بيانا يوم الخميس وصف فيه التجمع المزمع بأنه "تجمع معاد لليهود".

وسبق أن نددت طليب بمعاداة السامية، وتقول إن انتقاد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان لا يعد معاداة للسامية.

وقالت إدارة المقر في بيان إن قرارها جاء بسبب "تنامي المخاوف الأمنية"، مضيفة أنه مملوك ليهود وأن "قيمنا والتزامنا تجاه المجتمع اليهودي يحظيان بأهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وعارض ديمقراطيون تقدميون كبار، من بينهم طليب وعمدة مدينة نيويورك ‌زهران ⁠ممداني، الدعم الأمريكي لإسرائيل بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان والحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران والعلاقات الوثيقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الجمهوريين، مما أدى إلى تراجع التأييد الديمقراطي لحليفة واشنطن.

وكان التجمع من تنظيم مجموعات من بينها فلوريدا يوث جاستس كوليشن وجين-زي فور تشينج ⁠وفرع محلي تابع لمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وكان الهدف من التجمع دعم أنجي نيكسون، العضوة في مجلس نواب ولاية فلوريدا والمرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي، بالإضافة إلى إيلايجا مانلي وأوليفر ⁠لاركن الساعيين للفوز بمقعدين في مجلس النواب الأمريكي.

وذكر أحد المنظمين لصحيفة نيويورك تايمز أنه بعد تراجع ذا فينيو عن استضافة الحدث، كان من المتوقع أن يعقد ⁠مساء أمس الجمعة في حانة بمدينة فورت لودرديل.

وقال التجمع التقدمي الديمقراطي في فلوريدا إن إلغاء الفعالية يعود إلى مشاعر معادية للمسلمين. وتعقد الانتخابات التمهيدية في فلوريدا يوم الثلاثاء المقبل.