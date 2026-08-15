 اليونان: إعلان حالة التأهب تحسبا لنشوب حرائق غابات خلال عطلة عيد النوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليونان: إعلان حالة التأهب تحسبا لنشوب حرائق غابات خلال عطلة عيد النوم

أثينا - د ب أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2026 - 11:24 ص | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2026 - 11:24 ص

حذرت السلطات اليونانية من خطر اندلاع حرائق شديدة في مناطق واسعة من البلاد، خلال عطلة عيد النوم في 15 أغسطس، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في اليونان.

وأعلنت الأمانة العامة للحماية المدنية حالة التأهب القصوى في منطقة أتيكا وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز، ووسط اليونان وجزر بحر إيجه وكريت وخالكيديكي وجبل آثوس وأجزاء من شمال اليونان،بسبب ارتفاع خطر نشوب حرائق، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وتقف خدمات الطوارئ والسلطات الإقليمية والبلديات على أهبة الاستعداد تحسبا لنشوب أي حرائق.

ويجري رجال الإطفاء دوريات برية مشتركة ومراقبة جوية باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات. وتدرس السلطات أيضا اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك فرض قيود على دخول المركبات إلى الغابات والمتنزهات الوطنية ومناطق أخرى عرضة للحرائق.

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