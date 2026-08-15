رسو السفن ومخاوف من اندلاع حرائق في اليونان جراء هبات رياح عاتية

تقف إدارة الإطفاء في اليوناني، على أهبة الاستعداد اليوم السبت، في أجزاء واسعة من بحر إيجة بسبب الرياح الشمالية العاتية، بحسب التوقعات اليومية لخطر اندلاع حرائق الصادرة عن هيئة الحماية المدنية.

وغالبا ما تبلغ سرعة رياح "ميلتيمي" الموسمية نحو 70 كيلومترا في الساعة ومصحوبة بهبات رياح تصل سرعتها لأكثر من 100 كيلومتر في الساعة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويمكن أن تحول الرياح الحرائق الصغيرة إلى حرائق، وقد يكون من الصعب السيطرة عليها بسبب الأحوال الجوية.

واضطرت الكثير من العبارات إلى عدم مغادرة الموانئ بسبب الرياح.

وغادر عدد من السفن ميناء بيرايوس بعد تأجيلات وطلبت الجهات المعنية من سفن أخرى في مينائي رافينا ولافريو أن تظل راسية في الوقت الحالي.

وجاء التحذير من خطر اندلاع حرائق شديدة خلال عطلة "عيد الرقاد"، في 15 أغسطس، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في اليونان.

وأعلنت الأمانة العامة للحماية المدنية حالة التأهب القصوى في منطقة أتيكا وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز، ووسط اليونان وجزر بحر إيجه وكريت وخالكيديكي وجبل آثوس وأجزاء من شمال اليونان، بسبب ارتفاع خطر نشوب حرائق، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

ويجري رجال الإطفاء دوريات برية مشتركة ومراقبة جوية باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات. وتدرس السلطات أيضا اتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك فرض قيود على دخول المركبات إلى الغابات والمتنزهات الوطنية ومناطق أخرى عرضة للحرائق.