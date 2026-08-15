الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات وقود النقل للنصف الثاني من أغسطس

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خفضت الهند رسوم التصدير على الديزل والجازولين ووقود الطائرات بداية من منتصف أغسطس الجاري، وحتى نهاية الشهر، بحسب بيان حكومي.

وجرى خفض الرسوم الجمركية على الديزل إلى 24 روبية هندية للتر من 5ر25 روبية هندية للتر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وخفضت الحكومة الرسوم الجمركية على وقود محركات الطيران إلى 5ر19 روبية للتر من 22 روبية للتر.

وسوف تصبح الرسوم الجمركية على الجازولين صفرا للتر، من 5ر3 روبية.

يذكر أن الهند أدخلت رسوم جمركية على البنزين والديزل ووقود محركات الطيران في 27 مارس لضمان توفر المنتجات البترولية محليا.