مروحيات إطفاء تعاود التحليق لمكافحة حريق غابات في ألمانيا

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يواصل مئات من أفراد فرق الطوارئ مكافحة الحريق الكبير في غابات هورتجنفالد الألمانية، فيما عادت صباح اليوم السبت المساندة الجوية إلى جهود الإطفاء.

وأعلنت مقاطعة دورن أن عدة مروحيات إطفاء تشارك مجددا في مكافحة حريق الغابات الكبير في هورتجنفالد التابعة للمقاطعة.

وكما حدث أمس الجمعة، سوف تلقي المروحيات كميات كبيرة من مياه الإطفاء فوق ألسنة اللهب اليوم أيضا. ويشارك الآن إجمالا 1400 فرد في عمليات مكافحة الحريق. وقالت المقاطعة إن وضع الحريق مستقر حاليا، بعدما لم تتسع بؤرة الحريق خلال الليل.

لكن المقاطعة أشارت صباحا إلى هبوب رياح من الشمال، ولا يزال من غير الواضح تأثيرها على الوضع.

وأفادت بأن منطقة "جاي" ستظل خالية من السكان مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة. كما دعت السكان في مناطق فوسيناك وهورتجن وكلاينهاو وزيمونسكال إلى ترشيد استهلاك المياه.

ومنذ بعد ظهر أول أمس الخميس، يكافح مئات من أفراد فرق الطوارئ ألسنة اللهب بالقرب من "جاي" في منطقة إيفل.

ووفقا لبيانات مقاطعة دورن، تضرر نحو 300 هكتار من الغابات جراء الحريق.