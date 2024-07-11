عضو فريق اكتشاف مادة السيليمارين لعلاج الكبد: إنتاجها محليًا سيوفر ملايين الدولارات

قالت الدكتورة نهلة سيد عبدالعظيم، أستاذة كيمياء النباتات الطبية في المركز القومي للبحوث، إن نبات شوك الجمل، الذي ينمو بريًا في مصر، هو مصدر لمادة السيليمارين، حيث يتم استخلاص هذه المادة من النبات وتُستخدم في إنتاج أدوية للكبد والوقاية من أمراضه، وتُدخل في حوالي 40 مستحضرًا دوائيًا في مصر.

وأضافت نهلة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجى أنور، المذاع على قناة etc، أن الفريق نجح في تحضير المادة محليًا بدلاً من استيرادها بالكامل، وحصل مركز البحوث على اعتماد هيئة الدواء المصرية للمادة بأنها مطابقة للمستورد.

وأشارت إلى أنهم يعملون على استخلاص وتحليل المادة للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وتابعت بأنه تم التعاون مع شركة خاصة لإنتاج المادة محليًا، وفاز المشروع في مبادرة التصنيع المحلي بأكاديمية البحث العلمي، وسيتم العمل على دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع للبدء في الإنتاج قريبًا.

وختمت بالقول إن إنتاج المادة محليًا سيسهم في توفير الملايين من الدولارات التي كانت تدفع سنويًا لاستيراد المادة الخام، نظرًا للكميات الكبيرة التي كانت تُستورد للاستخدام في صناعات دوائية متعددة.