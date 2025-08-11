ذكرت تقارير إعلامية، أن شركتي صناعة أشباه الموصلات الأمريكيتين إنفيديا وأدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) وافقتا على تحويل 15% من إيرادات صادراتهما من الرقائق المتطورة إلى الصين للحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق جزء من اتفاق أوسع جرى التوصل إليه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للحصول على تراخيص لتصدير الرقائق إلى الصين.

وأفادت التقارير، بأن إنفيديا ستحول جزءا من إيرادات صادراتها من رقائق إتش 20 المتطورة، في حين ستحول أيه.إم.دي جزءا من حصيلة صادرات رقائق إم.آي 308.

ويعكس الاتفاق، الضغط المتزايد على شركات أشباه الموصلات الأمريكية؛ لكي تتماشي مع السياسات التجارية والأمنية للولايات المتحدة، في الوقت الذي تحافظ فيه على وجودها في أسواقها الدولية الرئيسية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات ترامب الأخيرة، الذي حذّر من فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات والرقائق ما لم تلتزم الشركات بالتصنيع المحلي.

وفاقمت الرسوم الجمركية المقترحة المخاوف في قطاع التكنولوجيا؛ مما دفع الشركات إلى البحث عن استراتيجيات امتثال بديلة.