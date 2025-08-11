فلسطين: اعتزام أستراليا الاعتراف بدولتنا موقف تاريخي شجاع

• تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

رحبت فلسطين، الاثنين، بإعلان رئيس وزراء أستراليا أنتوني البانيز عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة القرار موقفا "تاريخيا شجاعا".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان وصل الأناضول: "نرحب بإعلان رئيس وزراء أستراليا عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت: "نعتبر هذا الاعلان ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وسعيا لتحقيق السلام وفقا لحل الدولتين".

وأعربت الخارجية عن شكرها أستراليا على هذا الموقف "التاريخي الشجاع"، مؤكدة حرص دولة فلسطين على بناء أقوى العلاقات الثنائية مع أستراليا في المجالات كافة.

وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالمبادرة بهذا الاعتراف حماية لحل خيار الدولتين وتعزيزا لفرصة تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك.

وكان ألبانيز أعلن الاثنين، أن أستراليا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي حديث للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في كانبيرا، قال ألبانيز إن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين، وأنها ستُضفي طابعا رسميا على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر القادم.

وأضاف أن الاعتراف سيكون مرهوناً بالتزامات من السلطة الفلسطينية - لم يحدد طبيعتها - مشيرا إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل.

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأواخر يوليو الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر "إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك على وقع إبادة إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.