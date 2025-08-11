فلسطين تدين اغتيال إسرائيل صحفيين بغزة وتدعو لـمحاسبتها ووقف جرائمها

- نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أكد أن "استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"

- إسرائيل قتلت مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع و3 آخرين من طاقم القناة بقصف خيمة بمحيط مستشفى الشفاء

أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الاثنين، قتل إسرائيل صحفيين فلسطينيين بقطاع غزة، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" القطرية، ودعا إلى "محاسبة الاحتلال ووقف جرائمه".

واغتالت إسرائيل مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع وثلاثة آخرين من طاقم القناة مساء الأحد، في قصف استهدف خيمة صحفيين بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة.

وقال الشيخ في بيان: "ندين بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت طواقم صحفية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء واجبهم المهني".

وأكد أن "استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة إلى "التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا".

وباستشهاد الشريف وزملائه يرتفع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 237 صحفيا، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

ويقول الفلسطينيون ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن إسرائيل تهدف بقتلها الصحفيين إلى إخفاء جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ نحو عامين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.