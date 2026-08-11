تراجع الأداء السياحي في ألمانيا خلال يونيو مع انخفاض ليالي المبيت

بعد بداية قوية للعام، شهد قطاع السياحة في ألمانيا تراجعا ملحوظا في يونيو الماضي، حيث سجلت الفنادق وغيرها من منشآت الإقامة التي تضم 10 أسرّة على الأقل 48.9 مليون ليلة مبيت خلال الشهر، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وكان التراجع ملحوظا بشكل خاص بين السائحين القادمين من داخل ألمانيا، إذ بلغ عدد ليالي مبيتهم 41.2 مليون ليلة، بانخفاض قدره 3.6%. في المقابل، ارتفع عدد ليالي مبيت السائحين الأجانب بنسبة 1.6% إلى 7.7 مليون ليلة.

وعلى مستوى النصف الأول من العام، لا يزال القطاع قريبا من تسجيل مستوى قياسي؛ فقد بلغ إجمالي ليالي المبيت خلال الأشهر الستة 223.8 مليون ليلة، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل لنصف عام أول. وفي النصف الأول من عام 2025، بلغ عدد ليالي المبيت 223.1 مليون ليلة.

وارتفع عدد ليالي مبيت السائحين الأجانب بنسبة 0.5%، وهي زيادة أكبر قليلا من تلك المسجلة بين السائحين من داخل ألمانيا، والتي بلغت 0.3%.