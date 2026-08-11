الاتحاد الأوروبي يجمع 100 ألف يورو لدعم عمليات الطوارئ في كولومبيا

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جمع الاتحاد الأوروبي 100 ألف يورو (5ر115386 دولار) لدعم عمليات الطوارئ على الأرض بعدما ضرب زلزال كولومبيا بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر ، في حين يتم دراسة تقديم مساعدات إضافية.

وقالت متحدثة اليوم الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية تعمل مع الصليب الأحمر الألماني في المنطقة المتضررة.

كما أتاح الاتحاد الأوروبي خدماته للخرائط عبر الأقمار الاصطناعية في كولومبيا لدعم عمليات الانقاذ والإغاثة.

وكانت السلطات الكولومبية قد طلبت مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لجمع المعلومات عن " نطاق الكارثة والاحتياجات وما يتعين توفيره في الحال"، حسبما قالت المتحدثة.

وكانت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد قالت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء " قلوبنا مع الضحايا وأسرهم والمصابين وجميع المتضررين".