هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة بين ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بتلقيها بلاغًا عن واقعة بين ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى علم السلطات بالواقعة، لافتة إلى استمرار التحقيقات في المسألة.

في السياق، أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن، يوم أمس الاثنين، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات صادرة عن منصة كبلر، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، دخلت أربع سفن لشحن السلع الأولية، منها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية، إلى الممر المائي.

وأظهرت البيانات أن سفينتين - هما ناقلة صغيرة محملة بغاز البترول المسال وأخرى تحمل وقودا متبقيا - خرجتا من المضيق.

وفي الأيام التي سبقت الحرب، كانت تمر عبر المضيق عادة ما بين 130 و140 سفينة.

وأظهرت بيانات كبلر أن 25 سفينة عبرت مضيق باب المندب، أمس، وهو رقم لم يتغير بشكل كبير مقارنة بمتوسط الأيام العشرة الذي يبلغ حوالي 24 سفينة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأن طريق الشحن المهم بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة «تتحكم بنسبة 100 %في الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية».

كما رد الرئيس الأمريكي على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع طهران تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات.