عون: الضغط الدولي على إسرائيل يسهم بإنجاح الخطة الأمنية بجنوب لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، أن أي ضغط دولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها من شأنه أن يسهم في تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها جيش بلاده، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء.

تصريح عون جاء خلال لقائه في العاصمة بيروت، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية وصل الأناضول نسخة منه.

وقال عون إن الجيش بدأ تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة الليطاني جنوب لبنان، بهدف إزالة كل المظاهر المسلحة، إلا "أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية".

وأشار إلى أن لبنان "طالب مرارا بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق التهدئة المعلن في 27 نوفمبر الماضي، غير أن الجانب الإسرائيلي لم يبد أي تجاوب، مستمرا في الاعتداءات واحتجاز الأسرى اللبنانيين وعدم الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701".

وشدد عون على أن ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل "ستعزز من قدرة الجيش على تنفيذ مهمته، لا سيما وأنه ينشر الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة السلاح غير الشرعي".

وأعرب عن "شكره للدور الذي لعبته فرنسا في تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)"، معتبرا أن الفترة الزمنية التي منحت ستتيح انسحابا منظما وتمنح الجيش اللبناني الوقت اللازم لتعزيز قدراته، خاصة في حال انسحاب القوات الإسرائيلية".

وأعرب عون، عن "تطلع بلاده لانعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن "دعم المؤسسة العسكرية لا يقل أهمية عن إعادة إعمار ما تهدم (جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان)، إذ أن الاستقرار الأمني هو الأساس لأي نهوض اقتصادي".

وشدد على "تماسك اللبنانيين"، مؤكدا أن "الاختلاف في الرؤى السياسية طبيعي ضمن الأنظمة الديمقراطية، لكن لا أحد يسعى إلى الإخلال بوحدة الموقف الوطني تجاه القضايا المصيرية".

من جهته، نقل لودريان لعون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد استمرار دعم باريس للبنان في مختلف المجالات، "لا سيما ما يتعلق بانعقاد مؤتمرين دوليين المرتقبين الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار" وفق البيان نفسه.

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 أغسطس و5 سبتمبر الماضيين، ومنها خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وإصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، "شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة".

وعقب ذلك التقى المبعوث الفرنسي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية، وفق بيان لمكتب بري.

ووصل المبعوث الفرنسي لبنان اليوم في زيارة رسمية لمدة يومين يجري فيها مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين .