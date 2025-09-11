ترامب يعلن منح كيرك وسام الحرية الرئاسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيمنح حليفه المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل، الأربعاء، أرفع وسام مدني في البلاد.



وقال ترامب، خلال احتفال في البنتاجون بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبا تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفا إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.



كما أعلن ترامب، أمس الأربعاء، تنكيس الأعلام بعد اغتيال كيرك، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية داخل حرم إحدى الجامعات في ولاية يوتاه.



وأمس الأربعاء، اغتيل كيرك رميًا بالرصاص، فيما وصفه سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا بـ"اغتيال سياسي".

ووقعت عملية القتل، التي سجلتها بالتفصيل مقاطع مصورة انتشرت سريعا على الإنترنت، خلال فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتاه فالي في أوريم بولاية يوتاه، على بعد 65 كيلومترا تقريبا جنوبي سولت ليك سيتي.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسئولون حكوميون أن القاتل وصل إلى الحرم الجامعي قبل دقائق من الواقعة، وشوهد في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يصعد درجا ليصل إلى سطح قريب قبل أن يطلق رصاصة واحدة.

من هو كيرك؟

كيرك، الذي قتل عن عمر ناهز الـ31 عاماً، كان رئيساً لمنظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، وهي منظمة يمينية غير ربحية، وأكبر وأكثر المنظمات الشبابية المحافظة نفوذاً في الأوساط اليمينية، لعب دوراً محورياً في زيادة شعبية ترامب بين الناخبين الشباب.



وأرجع ترامب، خلال تصريحات في مايو، الفضل في فوزه بأصوات الناخبين الشباب في الانتخابات الأخيرة إلى ناشط ثلاثيني من تيار (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، هو تشارلي كيرك.

وعلى مدار سنوات، ظل كيرك وجهاً بارزاً في أوساط اليمين الأمريكي، لا سيما الشباب؛ إذ حقق جانباً من شهرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي الساحة التي نصح كيرك باستغلالها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



ووفقًا لترامب، كان تشارلي كيرك أول من نصح بمد الحملة الانتخابية إلى "تيك توك"، ما كان له "الأثر الأكبر" في الفوز بقطاع كبير من أصوات الناخبين الأصغر سناً.