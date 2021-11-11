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أعداد جريدة الشروق
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تفاصيل اختطاف طفل وطلب فدية من والده بالهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:51 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:51 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بخطف طفل وطلب فدية من والده بالهرم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من مقاول، يفيد تعرض نجله يبلغ من العمر 7 سنوات للخطف، وتلقيه مكالمة هاتفية من مجهولين بطلب فدية 50 ألف جنيه مقابل إعادته.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين قيام المتهمين بخطف الطفل أثناء اللهو أمام منزله ولاذوا بالفرار هاربين، وتمكنت القوات من تتبع خط سير المتهمين، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من أقارب الضحية من أبناء عمومته، وأنهم هربوا للاختباء فى شقة سكنية بمحافظة بنى سويف.

ونجحت القوات فى التوصل لمكان المتهمين، وإعادة الطفل إلى أحضان أسرته مرة أخرى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنهم تربطهم صلة قرابة بالضحية، ولكن على خلافات دائم مع والد الطفل.

وأضاف المتهمين أنهم لعلمهم بثراء والد الطفل نظرا لعمله كمقاول، قرروا خطف الطفل واستدراجه من أمام المنزل أثناء اللهو مع أصدقائه، إلى شقة بمحافظة بنى سويف وطلب فدية من والده 50 ألف جنيه، وهددوه لعدم إبلاغ الأجهزة الأمنية، ولكن فوجئوا بسرعة وصول القوات لهم والقبض عليهم وتحرير الطفل من بين أيديهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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