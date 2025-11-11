 زيلينسكي يزور مدينة خيرسون على خط المواجهة - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 2:41 م القاهرة
زيلينسكي يزور مدينة خيرسون على خط المواجهة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 2:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 2:35 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه زار مدينة خيرسون الواقعة على خط المواجهة والتي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مواقع روسية على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو.

وتتعرض خيرسون للقصف المستمر والهجمات بالطائرات بدون طيار "درون"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو وهو يلقي خطابا بمناسبة الذكرى الثالثة لانسحاب روسيا من خيرسون في عام 2022.

وقال في الخطاب: "نُعد قرارات من شأنها دعم خيرسون".

وأضاف زيلينسكي أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع مسئولين محليين وممثلين عسكريين بشأن الدفاع عن المدينة، التي تواجه تهديدا متزايدا من طائرات درون روسية هجومية صغيرة.

