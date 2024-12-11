استُشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 16 آخرين.

وأشارت إلى استشهاد المواطن محمد زكريا اللوح وإصابة آخرين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة دير البلح الإعدادية التي تؤوي نازحين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,805 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,257 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.