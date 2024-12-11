 غزة.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات ودير البلح - بوابة الشروق
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 6:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

غزة.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات ودير البلح

وفا
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 6:39 م

استُشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 16 آخرين.

وأشارت إلى استشهاد المواطن محمد زكريا اللوح وإصابة آخرين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة دير البلح الإعدادية التي تؤوي نازحين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,805 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,257 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك