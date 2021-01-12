جمهورية التشيك توقف حرق جثث الموتى من الدول المجاورة

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قررت جمهورية التشيك عدم السماح بعد الآن بنقل الجثث عبر حدودها لحرقها، فيما تستعد البلاد لزيادة في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

ويسري هذا الإجراء اعتبار من غد الثلاثاء ويستمر حتى 22 يناير، وفقا لوزارة التنمية الإقليمية، المسؤولة عن خدمات الدفن.

وكانت محارق الجثث القريبة من الحدود مع ألمانيا والنمسا، عرضت تقديم خدماتها لتلك الدول، وفقًا للتقارير.

وقالت وزيرة التنمية الإقليمية كلارا دوستالوفا إن الحظر تم فرضه بسبب توقع السلطات زيادة الوفيات.

وأوضحت إن العديد من محارق الجثث الـ 27 في البلاد تقترب من طاقتها الاستيعابية أو وصلت بالفعل إلى حدودها القصوى. وعادة، يمكن إجراء ما يصل إلى 700 عملية حرق جثة كل يوم، وسيتم زيادة هذا العدد إلى 800.

يذكر أن المدافن في البلاد أصحبت نادرة نسبيًا.

وتضررت جمهورية التشيك بشدة من وباء فيروس كورونا، وسجلت التشيك اليوم الاثنين، 4283 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.

وحتى الآن، سجلت جمهورية التشيك أكثر من 835 ألف حالة إصابة و 13272 حالة وفاة.