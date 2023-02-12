السجن 3 أعوام لمتهم بانتحال صفة شقيقه للهرب من قضية سرقة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة، اليوم الأحد، "م.ل.ا"، حلاق، بالسجن "غيابيًا" لمدة 3 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة شقيقه، وذلك في القضية المقيدة برقم 40577 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد قيام شخص بالتزوير في محررات رسمية "محضر شرطة".

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وحال سؤال المتهم في المحضر رقم 15 أحوال، حول اتهامه في واقعة سرقة فأدلى باسم شقيقه "ا.ل.ا"، وأثبت ذلك بالمحضر كونه لم يقدم تحقيق شخصية ووقع باسم شقيقة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية واشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية محضر أحوال، وذلك بجعل التزوير صحيح حال تحرير المختص بوظيفته باسم شقيقة علي خلاف الحقيقة.

وعليه قررت النيابة إحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المقدم بعضوية المستشارين: سمير علي شرباش، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة، عمرو زكي.



