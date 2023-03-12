أمير مرتضى: إمام عاشور رفض تجديد عقده مع الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن رحيل اللاعب إمام عاشور إلى الدوري الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «ملف إمام عاشور يشبه ملف طارق حامد وبنشرقي، أثناء فترة إدارة النادي من قبل اللجان تم إعلان التجديد لـ عاشور وعبدالله جمعة، ولكن لم يتم توثيق العقود ولم أجده أيضًا في النادي».

وأضاف: «وعلمت من النظام الخاص بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن إمام عاشور في يناير الماضي، يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، والعرض الدنماركي وصل إلى الزماكل قبل غلق باب القيد بـ 4 أيام».

وأوضح أمير مرتضى: «عرض ميتلاند وصل لـ 3 ملايين دولار، بعدما كان أول عرض مليون دولار، وإمام تمسك بخروجه للاحتراف ورفض التجديد للزمالك وهذه كانت رغبته».

وتابع: «إمام عاشور وجد أن هذه فرصة للاحتراف الخارجي، ورفض تجديد عقده مع الزمالك في يناير الماضي، وكان يريد الانتظار حتى نهاية عقده لكي يتم التفاوض، وهذا سيضع النادي في مخاطرة لأن عقده سيكون منتهيًَا».

وواصل: «صفقة إمام عاشور هي الأكبر في تاريخ الدوري الدنماركي بقيمة 3 ملايين دولار، والزمالك استفاد ماديًا من رحيله حيث تعاقدنا معه بـ 12 مليون جنيه وقمنا ببيعه بـ 3 ملايين دولار في آخر سنة في عقده، بما يعادل 90 مليون جنيه».

وأتم: «نحب إمام عاشور ورحيله خسارة لفريق الزمالك، ولكننا لم نكن نريد أن نهدر عليه فرصة الاحتراف، ولا علي النادي ماديًا لأن اللاعب كان عقده سينتهي بنهاية الموسم».