محافظ جنوب سيناء: الإبل موروث سيناوي أصيل ذات قيمة اقتصادية عالية

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالعناية بتحسين سلالات الإبل بالمحافظة، باعتبارها موروثا سيناويا أصيلا، وذات عائد اقتصادي كبير في حالة استغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكدًا أن المشروع القومي للنهوض بإنتاجية الإبل نجح بالفعل، وهو يهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ بمدينة رأس سدر؛ لتفقد محطة بحوث الصحراء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح أن تربية الإبل محافظة جنوب سيناء لا تقتصر فقط على استخدامها في سباقات الهجن، بل أضحت من أهم المشروعات الاقتصادية ذات الربح العالي؛ للمساهمة في تحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة من البدو، وسد احتياجات المحافظة من اللحوم والألبان.

وأكد أنه يوجد تعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء في مجال تنمية سلالات الإبل؛ لتحقيق أعلى استفادة من هذه الثروة التي كانت مهدرة من قبل، وذلك من زيادة إنتاجية اللحوم والألبان، والعناية بالإبل الأصيلة التي تستخدم في سباقات الهجن الدولية التي تجري على أرض مضمار شرم الشيخ، بمشاركة العديد من الدول العربية.

وبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أهدت المحافظة 14 هجينا من النوع الجيد في السباقات، وجار العناية بهم بمحطة بحوث الصحراء، واستخدامهم في تحسين السلالات التي توجد بالمحافظة.

وبدوره، قال الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء برأس سدر، إن المشروع القومي للنهوض بإنتاجية الإبل، نجح في زيادة إنتاجية الألبان من 3 إلى 5 كيلو في الحلبة الواحدة مما يسهم في زيادة دخل مربي هذه الإبل، خاصة أن سعر كيلو لبن الإبل يتراوح بين 40 إلى 90 جنيها، لافتًا إلى أنه جرى الوصول بوزن الجاعول "صغير الإبل" إلى أزيد من 300 كيلو لحم بعد عام فقط من الولادة، وكلما كان عمر الإبل أصغر كانت لحومها أفضل.

وأكد رئيس المحطة، العناية بالإبل داخل المحطة على أعلى مستوى، وتبدأ عمليات التلقيح من عمر 4 سنوات، ويخصص سجلا بكل جمل يتضمن متابعة إنتاجيته، وحالته الصحية، والمشروع هدف بوجه عام إلى الحفاظ على الحوار الصغير "صغير الإبل"، وزيادة وزنه ليعطي إنتاج وفير من اللحوم في عمر مبكر، وزيادة إنتاجية الألبان، التي تعد من أجود أنواع الألبان حيث يجري غسل حلمات الإبل وتطهيرها قبل عملية الحلب التي تجري إما يدويًا أو بالحلابة.

ولفت إلى أن ألبان الإبل تتضمن العديد من الفيتامينات والكالسيوم والفسفور بنسبة عالية؛ لذا فهي ذات قيمة غذائية عالية، ومفيد لمرضى السكر والكبد والضغط، وتعد مضر للبول، ويمنع الحساسية، وأنها تدخل في صناعة منتجات الألبان مثل الزبادي، والجبن وغيرها.