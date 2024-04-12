رجحت وسائل إعلام أمريكية، شن إيران ضربات عسكرية على إسرائيل خلال ساعات، ردا على قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق قبل أسبوعين.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الإيراني على إسرائيل وشيك وقد يقع اليوم. وأضاف المسئولان أن الهجوم ربما يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار "درونز" وعشرات الصواريخ التي تضرت أهدافا عسكرية داخل البلاد.

ووفقا للشبكة الأمريكية، تستعد إسرائيل لأسوأ السيناريوهات التي يعتقد المسئولون الأمريكيون أنها يمكن أن تتحقق في غضون ساعات فقط. بدورها نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل. وقالت المصادر إن "إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل مباشر أو عبر الفصائل الموالية لها في غضون الـ48 ساعة المقبلة".

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تهيئ دفاعاتها وتنقل معدات عسكرية إضافية إلى المنطقة. وألمحت إلى أن الهجوم المحتمل قد ينفذ بطائرات "درونز" وصواريخ على أهداف حكومية وقد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة، على حد تعبيرها.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الفريق أول تشارلز براون لـ"سي بي إس"، بأن واشنطن تحاول تجنب الحرب بين إيران وإسرائيل وحماية قواتها في المنطقة.

وأشار براون إلى أن واشنطن تخطط وتحضر "بشكل جيد" لضمان جهوزيتها لأي شيء محتمل. وكان البيت الأبيض قد رفض التعليق على تصريحات مسئولين حول هجوم إيراني وشيك على إسرائيل، مشيرا إلى أنه يراقب الوضع عن كثب. وأكد البيت الأبيض أن التهديد الإيراني المحتمل قائم وحقيقي، لافتا إلى أن واشنطن ستنظر في وضع قواتها بعد هذا التهديد.

*تأهب واستنفار عسكري إسرائيلي تحسبا للضربة المرتقبة

وتوعد مسئولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي إسرائيل بأنها "ستنال العقاب" بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقُتل قائدان، برتبة بريجدير جنرال، و5 أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الجوية.

وقال خامنئي خلال صلاة عيد الفطر إن الغارة الجوية كانت بمثابة هجوم على الأراضي الإيرانية، مضيفا لقد ارتكبت إسرائيل خطأً و"يجب أن تعاقب".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الخميس، عن عزم إيران الرد قصف إسرائيل لقنصليتها في العاصمة السورية دمشق بـ"طريقة ملائمة ومحدودة"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصدر مطلع. إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، باعتماد إسرائيل خطط لمهاجمة وضرب إيران في حالة تعرضت إسرائيل لهجوم من الأراضي الإيرانية.

كما حظر جيش الاحتلال على منتسبيه السفر إلى الخارج من دون إذن في إطار تأهبه للرد الإيراني المرتقب.

*تحذيرات من السفر ودعوات لمغادرة إيران وإسرائيل

في سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا لموظفيها في ظل مخاوف تتنامى من شن طهران "هجوما انتقاميا" محتملا على إسرائيل.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل على موقعها الإلكتروني "لتوخي الحذر الشديد، يُحظر على موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم الانتقال الشخصي خارج مناطق تل أبيب الكبرى (بما في ذلك هرتسليا ونتانيا وحتى الضفة) والقدس المحتلة وبئر السبع حتى إشعار آخر.

كذلك، نصحت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس، أمس الخميس، بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

كما نصح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه "الفرنسيين بضرورة الامتناع عن التوجه إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وطلب سيجورنيه أيضا "عودة عائلات الموظفين الدبلوماسيين من طهران" فضلا عن منع مهمات موظفين فرنسيين رسميين في هذه البلدان. وفي السياق نفسه، نصحت الهند مواطنيها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر نظرا "للموقف السائد في المنطقة".

وذكرت وزارة الخارجية الهندية أن الهنود في إيران وإسرائيل عليهم اتباع "أقصى التدابير الاحترازية الخاصة بسلامتهم وأن يقيدوا تحركاتهم للحد الأدنى".