عبدالمنعم إمام: مئات الآلاف من الشباب وصغار السن بمصر يشاركون في مواقع المراهنات الرياضية

قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من المصريين ينشطون على أحد أكبر مواقع المراهنات والذي كان راعيا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع خيري» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنّ مواقع المراهنات يستخدمها الملايين، بينهم عدد كبير من الأطفال والشباب.

وأوضح أن المراهنات لا تقتصر على نتائج المباريات لكنها تشمل أيضًا عد البطاقات الملونة في كل مباراة أو ضربات الجزاء التي سيتم احتسابها.

وأشار إلى أن القمار والمراهنات أمر مُحرّم في الأديان السماوية الثلاثة، محذرًا من وجود مواقع بهذا الانتشار وإعلاناتها على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكّد أعداد المشاركين من مصر في هذه المراهنات تُقدر بمئات آلاف من الشباب وصغار السن، واصفا ذلك بالأمر الغريب على المجتمع.

ونوه بأنه يتم اجتذاب الشباب لهذا العالم من دون وجود رقابة على ذلك، موضحًا أنه قدّم طلب إحاطة لمناقشة الأمر في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأفاد بضرورة النقاش بين طرفين، وهما وزارة الاتصالات والبنك المركزي حول كيفية منع النشء من هذه المواقع، مؤكدا أن اللجوء لحجب مثل هذه المواقع لن يكون مُجديا في ظل قدرتهم على الوصول إليها عبر مواقع أخرى.

وكان النائب عبد المنعم قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني.

وقال إمام: «انتشرت في الفترة الأخيرة عددا من المواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني، ويعتبر موقع 1xbet الأكثر رواجًا بين مواقع المراهنات، ويعتبر الموقع الأم لكل تلك المواقع، وأنتجته شركة مقامرة عبر الإنترنت مسجلة بدولة قبرص، ويقدم أكثر من ثلاثون مراهنة للحدث الواحد أحداث رياضية وسياسية وانتخابية، واستخدم الموقع الإعلانات لجذب المستخدمين حيث انتشرت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف أن هذه المراهنات الإلكترونية تقود إلى ارتكاب الجرائم، بخاصة بين الشباب القصر في سن الـ ١٨ عاما، والأصل في ذلك هو غياب قانون خاص يجرم القمار الإلكتروني بشكله الحديث وعدم حظر مثل هذه المواقع حتى الآن، وعلى ذلك ارجو إحاله هذا الطلب إلى لجنة الاتصالات للمناقشة".