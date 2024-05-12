 وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - بوابة الشروق
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وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

عمر فارس
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 2:16 م

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
☆ د. فاطمة أحمد عابد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.
☆ د. محمود محمد عبدالصبور المغربي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.
☆ د. هاني سعيد عبدالمنعم محمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.
☆ د. حمدي أحمد عبداللطيف الغندور، عميدًا لكلية الهندسة جامعة دمياط.
☆ د. وليد محمد عفيفي محمد، عميدًا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.
☆ د. عبدالله محمد مناع الطحاوي، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الزقازيق.


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