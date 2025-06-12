معهد التخطيط القومي يختتم برنامج حول صياغة وتطوير مؤشرات قياس الأداء الرئيسية للعاملين بوزارة الشباب والرياضة

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا حول "صياغة وتطوير مؤشرات قياس الأداء الرئيسية"، لعدد 50 متدربًا من العاملين بوزارة الشباب والرياضة وما يماثلها في الدول العربية، والذي أُقيم خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو 2025.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية عبر تطبيق "ZOOM" كلٌّ من، أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وإسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المُوقَّع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة في مجالات التدريب، وتنمية القدرات، ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات.

وقد نُفِّذ البرنامج بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، من بينهم، أمل زكريا، داليا إبراهيم، وأحمد عاشور.

وفي هذا الإطار، أكد إسماعيل الفار، أن "بناء الإنسان وتطوير قدراته يأتي في صميم فلسفة الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نعمل على ترجمته من خلال برامج تدريبية ممنهجة تستهدف العاملين في قطاعي الشباب والرياضة، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي والأكثر استدامة.

وأضاف: "نحن في وزارة الشباب والرياضة نؤمن بأن عصر العمل العشوائي قد انتهى، وأن المرحلة الحالية تتطلب أدوات علمية لقياس الأداء وتقييم الأثر وتطوير السياسات، وهو ما يستدعي تمكين العاملين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تواكب متطلبات العصر. ويُعد هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، خاصة مع مشاركة عدد من الزملاء من الأشقاء العرب، مما يعزز أواصر التعاون والتكامل الإقليمي في المجال الشبابي".

وفي السياق ذاته، أوضح أشرف صلاح الدين أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين بمفهوم وطبيعة وأهمية عمليات المتابعة والتقييم في إطار منهجية الإدارة بالنتائج، إلى جانب تعريفهم بمؤشرات قياس الأداء وأنواعها ومعايير صياغتها (SMART)، وتنمية مهاراتهم في تعريف وصياغة مؤشرات أداء تستوفي هذه المعايير.

وأضاف نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن من بين أهداف البرنامج أيضًا تعريف المشاركين بإطار قياس الأداء وعناصره المختلفة، وتنمية مهاراتهم في تصميم واستكمال هذا الإطار، فضلًا عن إلمامهم بالمتطلبات التشغيلية والموارد المطلوبة لتفعيل عمليات المتابعة والتقييم، وتمكينهم من وضع الخطط التنفيذية لتلك العمليات وتقدير الموارد اللازمة لتنفيذها.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، هي: إطار المتابعة والتقييم في ضوء الإدارة بالنتائج (Result-Based Management - RBM)، ومؤشرات قياس الأداء (KPI’s)، وبطاقات الأداء المتوازن، وصياغة مؤشرات الأداء على مستوى الأهداف (Objectives)، وإطار قياس الأداء (Performance Measurement Framework - PMF)، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية لعمليات المتابعة.



