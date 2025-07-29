حكومة غزة: الاحتلال أدخل 109 شاحنات لغزة الثلاثاء معظمها نهبت

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل أدخلت الثلاثاء، 109 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة وتعرضت غالبيتها للنهب جراء الفوضى الأمنية، فيما سقطت 4 من أصل 6 عمليات إنزال جوي في مناطق خطيرة.

وأضاف المكتب في بيان: "دخل إلى قطاع غزة اليوم 109 شاحنات مساعدات، تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد".

وشدد على أن "الاحتلال يهدف لإفشال توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها، في إطار هندسة الفوضى والتجويع".

وأشار المكتب إلى أن عمليات الإنزال الجوي فشلت في الوصول إلى مستحقيها. "إذ سقطت 4 من أصل 6 إنزالات في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي أو في أحياء سبق أن أمر المواطنين بإخلائها".

ولفت إلى أن من يتواجد في هذه المناطق "يتعرض للاستهداف والقتل المباشر"، مؤكدة أن ذلك "يجعل هذه الإنزالات عديمة الجدوى، بل وخطرة على حياة المواطنين المجوعين".

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي، على أن القطاع يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات ووقود على الأقل لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

ودعا إلى "فتح المعابر فورًا، وإيصال المساعدات وحليب الأطفال بشكل آمن ومنظَّم، تحت إشراف أممي".

وحمل إسرائيل والدول الداعمة لها كامل المسئولية عن استمرار الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون طفل.