البحرية المكسيكية تطلق عملية بحث وإنقاذ بعد فقدان قاربي مساعدات إلى كوبا

أعلنت البحرية المكسيكية، أمس الخميس، أنها أطلقت عملية بحث وإنقاذ في منطقة البحر الكاريبي للعثور على قاربين شراعيين يحملان مساعدات إنسانية إلى كوبا، وذلك بعد أن فشل القاربان في الوصول إلى العاصمة هافانا في الموعد المقرر.

وذكرت البحرية في بيان، أن القاربين غادرا جزيرة "إيسلا موخيريس" الواقعة في ولاية "كوينتانا رو" المكسيكية المطلة على الكاريبي، الأسبوع الماضي، متوجهين إلى هافانا وعلى متنهما 9 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت أنه كان من المتوقع وصول القاربين في الفترة ما بين 24 و25 مارس، إلا أنه لم يتم تلقي أي اتصالات منهما، كما لم يتم تأكيد وصولهما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرض حصاراً نفطياً على كوبا في شهر يناير، وذلك عقب مساعي الولايات المتحدة للإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي كانت حكومته تُعد المصدر الرئيسي لإمدادات الوقود في كوبا.

ويُعد القاربان المفقودان جزءا من جهد أوسع للمساعدات الموجهة إلى كوبا، التي تعاني من نقص حاد في الطاقة، ومن انقطاعات طويلة ومستمرة للتيار الكهربائي، فضلاً عن أزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بعد أن شددت الولايات المتحدة الحظر المفروض على النفط والسلع الأخرى.

ووصل قارب آخر غير مرتبط بهذه القافلة إلى هافانا، الثلاثاء.