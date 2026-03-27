مباحثات قطرية أمريكية في واشنطن حول الشراكة الدفاعية وأمن الملاحة البحرية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين قطر وأمريكا وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الشراكة في مجال الدفاع في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى مناقشة تطورات أسواق الطاقة العالمية، والتأكيد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستدامة إمدادات الطاقة، وضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر إلى الأسواق العالمية، بما يعزز أمن الطاقة العالمي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، على أهمية أمن الطاقة العالمي بجانب توفير الضمانات الكافية لحرية حركة الملاحة البحرية، وفقا للقانون الدولي.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس الأمريكي، بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا الدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة العالمي، بحسب "قنا".